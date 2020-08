Reissector overhandigt zwarte dozen aan media en politici

Ze deden dat bij heel wat media en overhandigden een zwarte doos, symbolisch want die wordt ook onderzocht na een vliegtuigcrash. Nu is het hun sector met meer dan 8.000 mensen en onrechtstreeks een kleine 100.000 die op crashen staat, klinkt het. Ook politici en virologen kregen de doos. Bij ons kwam een reisorganisator uit Marke langs.

Steven Vervaeke, SOS Save or Sink: "Wij vragen op lange termijn een reddingsplan voor de sector, want wij zijn net als de Titanic aan het zinken, vandaar de slogan 'Save en Sink'. De overheid moet ook op korte termijn maatregelen nemen. Zo werkt het systeem met kleurencodes niet goed. Dat zou meer Europees en dus consequenter geregeld moeten worden. Mensen denken nu vaak dat reizen sowieso gevaarlijk is, terwijl dat niet zo is. Als wij kopje onder gaan, zal de reissector in de toekomst vanuit het buitenland georganiseerd worden. Daar heeft de overheid ook niets aan."