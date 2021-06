Reisplannen? Gratis PCR-test op luchthaven Oostende

De overheid heeft beslist dat je deze zomer recht hebt op 2 gratis PCR-testen. Dat kan in Oostende nu op het COVID-testcentrum op de luchthaven. Het grote voordeel is dat je dat ook kan laten doen zelfs als je geen (vlieg)reis plant, maar naar een groot festival wil gaan bijvoorbeeld. Het testcentrum gaat open op maandag 28 juni en iedereen kan er terecht tot eind september. Het is open van 8.00 u tot 18.00 u. "Door het openen van een testcentrum op de luchthaven willen we de druk op de testcentra in de steden verlichten,” benadrukt CEO Eric Dumas.

Niet via huisarts

De gratis PCR-test kan je niet via de huisarts aanvragen, enkel via de website www.mijngezondheid.be. Met de code die je krijgt, kan je nadien een afspraak maken in het testcentrum. Wie langskomt voor de test op de luchthaven kan 20 minuten gratis parkeren op de luchthavenparking.

Alle info van de luchthaven vind je terug op deze website. En wie een afspraak wil maken, moet dat doen via https://trustoneapp.com/registration/belgium/index.html