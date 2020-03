In Diksmuide start vandaag de reiniging van het afvalwater bij café De Dodengang. Daar is vorig jaar een groot drugslabo gevonden.

Het drugslabo zit in de kelder onder het café. Het water in de gracht bij de horecazaak blijkt na analyse vervuild met dertig miligram amfetamines per liter water in het water zit. Er is eerder al een koolfilter geplaatst, maar het echte werk begint vandaag.

Week werk

Er komen nog extra filters bij, waarlangs het water wordt overgepompt. Het zal een week duren om de 1.500 kubieke meter water, die eerder is afgedamd, te zuiveren. (lees verder onder de foto)



De stad Diksmuide betaalt de kosten, 10.000 euro. Voorlopig toch: mogelijk komt de factuur uiteindelijk toch bij de daders terecht.

