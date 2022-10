Regiofonds investeert 30 miljoen euro aan duurzame projecten

Dat fonds met 30 miljoen euro is een samenwerking tussen de provincie en de intercommunales WVI en Leiedal. Een vijftigtal projecten is intussen in onderzoek. Ze moeten voor eind 2030 gerealiseerd worden.

Bedoeling is dat het Regiofonds ook een hefboom is voor andere subsidies.

"Wij zijn genoodzaakt geweest door een beslissing van de Vlaamse regering om ons terug te trekken uit de intercommunales. In plaats van dat geld gewoon in de provinciale kas te stoppen hebben we beslist om samen met de intercommunales en de gemeentes een fonds te creëren waarmee we investeringen kunnen doen in West-Vlaanderen. Wij voorzien een groot budget. We gaan er dan ook vanuit dat we daarmee onze partners bij de hogere overheden zullen kunnen overtuigen om nog meer in West-Vlaanderen te investeren", klinkt het.