Regering wil strengere straffen voor malafide bouwpromotoren

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (beiden Open VLD) maken werk van strengere straffen voor malafide bouwpromotoren. Dat kondigden ze aan tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Bertrand en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kregen er onder meer vragen van Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke. Aanleiding zijn de 37 gezinnen die het slachtoffer werden van een vermoedelijk malafide bouwpromotor uit Roeselare.

Hogere boetes

Voor de staatssecretaris moeten consumenten daar beter tegen beschermd worden. Concreet werkt ze samen met Van Quickenborne en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) aan wetgevende initiatieven om de handhaving op de Wet-Breyne - die de bouw van woningen in ons land regelt - te versterken.

Idee is om onder meer boetes op te leggen als consumenten ontwettige voorschotten hebben betaald. Daarnaast moet de controle op de wet worden versterkt door het toezicht onder te brengen bij de economische inspectie, en wil Bertrand de juridische achterpoortjes sluiten zodat aannemers en promotoren de wet niet kunnen omzeilen.

Tot slot maakt ze werk van een specifieke ombudsdienst voor de bouw met de bedoeling om consumenten te sensibiliseren, geschillen te voorkomen en te zoeken naar minnelijke schikkingen bij problemen.

Verzoeningscommissie

Volgens Van Quickenborne stellen de problemen zich vooral bij contracten waar geen notaris mee gemoeid is, en "moet daaraan geremedieerd worden". "Met betere controles zullen we de cowboys eruit halen en voorkomen we dat ze slachtoffers blijven maken."

Depraetere noemde het goed dat de handhaving van de wet-Breyne wordt verscherpt, maar vroeg ook om de rol van de verzoeningscommissie bouw te versterken, zodat consumenten niet voor elk geschil naar de rechtbank moeten stappen.

