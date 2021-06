Regering vaardigt regels uit voor EK matchen op groot scherm

Dat staat in de omzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Er wordt sterk aanbevolen om zo'n gebeuren buiten te organiseren op een afgesloten domein met maximum 400 personen en met toegangscontrole. De schermen moeten bovendien zo geplaatst worden dat ze niet zichtbaar zijn voor anderen om samenscholingen te vermijden. En ze mogen niet meer dan 80 decibel produceren.

Drank en spijs? Aan tafel!

Buiten is de maximumcapaciteit dus 400 toeschouwers, binnen 200. Wanneer er een mogelijkheid is tot het nuttigen van een drankje en een hapje moeten toeschouwers neerzitten in groepjes van maximum vier mensen per tafel en met de nodige afstand. Ze moeten bovendien aan tafel bediend worden. Alleen als er geen drankjes zijn, mogen mensen rechtstaan, ook in groepjes van vier.