Regering naar rechtbank tegen Franse windmolens

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) pikt de starre houding van de Fransen niet langer. "De oplossing ligt voor de hand: bouw het windmolenpark iets verder op zee", zo zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Maximaal 46 windmolens verspreid over een gebied van zo'n 55 vierkante kilometer en goed voor zeker 600 megawatt aan elektriciteit. Dat is het plan dat de Franse overheid samen met ontwikkelaar Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) in 2016 uitwerkte voor een nieuw windmolenpark op tien kilometer van de kust van Duinkerke. Dat park zou in 2027 effectief in werking moeten treden en zeker dertig jaar voor stroom kunnen zorgen.

Verstoord zeezicht

Zowel de Oostendse Haven als de burgemeesters van De Panne, Nieuwpoort en Koksijde en de Vlaamse en federale regering kantten zich de voorbije jaren luidkeels tegen de komst van de 300 meter hoge windmolens op die plek. Het zeezicht van de Belgische kustbewoners zou volgens de burgemeesters en de regering te fel verstoord worden en zo een doorn in het oog van ons kusttoerisme vormen. Bovendien komt het windmolenpark pal in bestaande vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk te liggen en is er mogelijk hinder voor het vliegverkeer van en naar de militaire basis van Koksijde.

België werkte een alternatief voorstel uit, met een locatie meer naar het noorden en iets kleinere windmolens, maar de Fransen hielden voet bij stuk. Die houding is bij Noordzeeminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in het verkeerde keelgat geschoten. Hij stapt nu naar de rechter om de bouw van het windmolenpark in Duinkerke tegen te houden. "Op basis van verschillende juridische adviezen vechten we de beslissing van EMD om toch door te zetten, aan", aldus minister Van Quickenborne.

Daarnaast wordt er ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie, omdat Frankrijk naliet ons land te raadplegen bij de start van het project. "België had bij het aanduiden van de zone voor het windmolenpark officieel betrokken moeten worden. Dat is niet gebeurd", aldus de Noordzeeminister nog.

Bekijk ook: