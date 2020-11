Regering komt werknemers en zorgverleners tegemoet

De tijdelijke werkloosheid wordt opnieuw uitgebreid naar alle ondernemingen, zoals in het voorjaar. In september was die teruggeschroefd tot de zwaarst getroffen sectoren. Die maatregel wordt trouwens verlengd naar 31 maart. Werkgevers kunnen zo hun werknemers tijdelijk thuis zetten met behoud van 70 procent van hun brutoloon, met een plafond van ongeveer 2.750 euro. Zelfstandigen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor hun sociale bijdragen.

Zorgpersoneel .

Ook aan het federale zorgpersoneel is gedacht. Daarvoor maakt de regering 200 miljoen euro vrij, bovenop de consumptiecheque van 300 euro en de structurele loonsverhoging.