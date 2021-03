Regering doet voorstel in opwaardering Bossuit-Kortijk

De Vlaamse Regering zet vandaag een stap in de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Ze schuift de aansluiting van het kanaal op de Leie via het ringtracé naar voren.

Niet de huidige bedding van het kanaal - langs het open zwembad - wordt dus ontwikkeld maar wel een nieuwe bedding die langs de R8 komt te liggen, de ring rond Kortrijk. De beslissing vandaag is een voorontwerp. De steden en gemeenten langs het Kanaal, moeten hier nu hun zeg over doen. Dan pas legt de Vlaamse Regering haar voorkeur vast in een besluit. Maar het ziet er naar uit dat het ringtracé ook effectief de voorkeur zal krijgen.