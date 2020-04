Regering bestelt stof voor miljoenen mondmaskers bij West-Vlaams bedrijf

Het West-Vlaamse textielbedrijf uit Ardooie zal in totaal 6 miljoen filters produceren. De overheid betaalt daarvoor 1,5 miljoen euro aan het bedrijf. De filters zullen worden verdeeld onder de bevolking om te gebruiken in stoffen mondmaskers. Het gaat dus niet om gebruik in chirurgische of FFP2-maskers. Die blijven voorbehouden aan zorgpersoneel en werknemers van de beveiligingssector.

Verdeling op 4 mei van start

Door het dragen van een mondmasker moet tegemoet gekomen worden aan probleemsituaties waarbij personen geen veilige afstand van elkaar kunnen houden, in de eerste plaats in het openbaar vervoer. Het dragen van een masker zal bij de heropening van de scholen - voorlopig gepland op 18 mei - ook verplicht zijn bij leerlingen ouder dan 12 jaar en bij leerkrachten en andere personeelsleden. De verdeling van de filterstof gaat op 4 mei van start.