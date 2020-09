Regenboogstadion Zulte Waregem is coronaproof

Vanaf 13 september mag Essevee weer supporters ontvangen in het Regenboogstadion in Waregem.

Maar dat zal op een veilige manier moeten gebeuren en daarvoor heeft de club enkele primeurs in petto. Zo staan er toestellen voor de toegangscontrole en gezichtscontrole van de fans. Die zullen het stadion enkel met een mondmasker kunnen betreden in tijdsloten. De eerste is voorzien 2,5 uur voor het begin van de match. Er is ook verneveling voorzien tegen bacteriën en virussen voor wie binnenkomt en de lichaamstemperatuur wordt opgemeten. Er is een circulatieplan, met aparte in- en uitgangen.

Pintjes op tribune

Ook opmerkelijk en nieuw: via een app van Inbev zullen de supporters van drankjes voorzien worden op hun eigen zitplaats in de tribunes.

Essevee wacht wel nog op goedkeuring van het covidvrije plan door Vlaams minister van sport Ben Weyts. Het stadsbestuur van Waregem keurde het plan alvast goed.