Regenboog kleurt West-Vlaanderen vandaag

Het is vandaag de internationale dag tegen Holebifobie en transfobie. Op heel wat plaatsen in onze provincie wappert daarom de regenboogvlag. In Roeselare is die zelfs extra groot.

Onder andere in Waregem hijsen ze vandaag de regenboogvlag. Kortrijk heeft sinds vorige week ook een regenboogzebrapad, Ieper huldigt er vandaag één in en Oostkamp heeft vanaf vandaag een regenboogmuur.

In Koksijde kunnen jongeren de hele maand een pakje stoepkrijgt afhalen in de regenboogkleuren, om daarmee op de stoep, terras of straat de regenboog te kleuren.

Grootste vlag

Roeselare gaat nog verder: ze gaan er vandaag voor de grootste regenboogvlag. Aan de inwoners was er de oproep om een stukje in één van de zes kleuren in te dienen. Alle lapjes stof zijn aan elkaar gezet, en dat leverde een lappendeken op van vijf bij zes, met meer dan 200 unieke stukken stof en wol. (lees verder onder de foto)





Met de grootste regenboogvlag wil Roeselare een krachtig signaal geven dat het haat tegen holebi’s of transgenders niet tolereert. "Het blijft een probleem maar er zijn al veel stappen gezet," zegt Jamie Deblieck.Hij werd in 2017 nog verkozen tot Mister Gay Belgium. "Discriminatie gebeurt nog te veel. Niet alleen in Roeselare, ook elders."

Actieplan

Het blijft trouwens niet bij de vlag alleen. Roeselare heeft ook twee nieuwe regenboogzebrapaden en er komt een regenboogactieplan. "Een echt actieplan dat we ook particitpatief met iedereen zullen invullen," vult schepen van diversiteit Michèle Hostekint aan. "Er is ook een regenboogwerkgroep. Alle mensen die zich geroepen voelen vormen dan samen het regenboognetwerk.



Homoseksualiteit werd in 1990l door de wereldgezondheidsorganisatie van de lijst met geestesziektes geschrapt, op 17 mei.