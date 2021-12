Regen zorgt opnieuw voor wateroverlast: tot 51l/m²

De hevige regenval zorgde gisteren op heel wat plaatsen in West-Vlaanderen voor wateroverlast. In Oostveld in Oedelem, deelgemeente van Beernem, kregen ze gisteren zo’n 51 liter per vierkante meter te verwerken.

In de Westhoek kregen ze het de afgelopen periode al hard te verduren door de IJzer die buiten haar oevers trad. Ook gisteren zorgde de hevige regenval op heel wat plekken in onze provincie opnieuw voor wateroverlast. Straten en velden staan blank en in sommige gemeentes moest de brandweer de huizen met zandzakjes behoeden voor het hoge waterpeil.

Tot 51 liter regen per vierkante meter

In Oostveld in Oedelem viel er bijvoorbeeld zo’n 51l/m² in minder dan 24 uur. Brandweer Zone 1 kreeg sinds gisterennacht 2 uur zo'n 30 oproepen rond wateroverlast. Het ging onder meer om verschillende straten die blank stonden en ondergelopen kelders. Beernems burgemeester Jos Sypré ging deze nacht zelf op pad om poolshoogte te nemen op verschillende plaatsen in zijn gemeente. Inwoners zeggen dat het zo'n 20 jaar geleden is dat er nog zoveel regen op een dag in Beernem viel.

In Oudenburg viel er gisteren zo’n 19 liter regen per vierkante meter uit de lucht, in Zwevegem vingen de pluviometers zo’n 24 liter water per vierkante meter op en Wingene klokte af op 28 l/m². In Ruiselede is het recyclagepark vandaag dichtgebleven omdat het water 30 centimeter hoog stond.

Weerman Geert Naessens: "Regenbommen zullen in de toekomst almaar vaker voorkomen."