Regen slecht nieuws voor aardappelboeren

Het aanhoudende regenweer is slecht nieuws voor de aardappelboeren. De vroege soorten die al geplant zijn, dreigen te rotten.

En de bewaaraardappelen, die de landbouwers normaal in april of mei moeten planten, blijven liggen, want de akkers zijn veel te nat om te bewerken.

Als de aardappelen veel later gepoot worden, kan dat heel wat nadelige gevolgen hebben. De plantjes zouden veel kwetsbaarder zijn in de zomer voor droogte en hitte, en de rooi zou pas voor oktober zijn. En dat kan dan weer andere problemen met zich meebrengen. De akkers kunnen er tegen dan al weer modderig bijliggen, waardoor ze moeilijker te oogsten zijn. De boeren houden er rekening mee dat ze dit jaar minder aardappelen zullen oogsten, en dat de kwaliteit minder zal zijn. Een paar weken droog mooi weer zou misschien nog iets kunnen goedmaken.