De kans bestaat dat de Refuge verhuist van Brugge naar een leegstaand gebouw van Agentschap Wegen en Verkeer in Jabbeke. De Refuge is een gesloten centrum voor mensen zonder papieren. Er verblijven 126 mensen die er wachten tot ze het land uitgezet worden.

De Refuge zit nu nog in de vroegere vrouwengevangenis. Maar die gebouwen zijn verouderd. Het alternatieve gebouw in Jabbeke zou het verblijf aangenamer maken voor de mensen die daar wachten, maar ook voor het personeel. Het gaat voor alle duidelijkheid nog maar over plannen. Het is aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om de knoop door te hakken.