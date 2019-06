Refu Interim kan een goed rapport voorleggen

Meer dan 100 anderstalige nieuwkomers hebben zich de voorbije maanden ingezet in het vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van Refu Interim.

Refu Interim is een sociaal interimkantoor dat nieuwkomers in contact brengt met organisaties die vrijwilligers zoeken of werkgevers die vacatures hebben. Het wil de nieuwkomers vooral beter laten integreren en zo hun netwerk vergroten. Maar zoals elk interimkantoor wil de organisatie natuurlijk mensen aan werk helpen.

Het kantoor bestaat intussen drie jaar in Vlaanderen en heeft al 960 nieuwkomers aan vrijwilligerswerk geholpen, bij 260 organisaties. Sinds kort is het ook actief in Oostende en Kortrijk en ook hier vinden nieuwkomers vlot de weg.