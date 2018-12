Reeks nieuwe burgemeesters legt eed af

Wilfried Vandaele is één van de nieuwe burgemeesters die vandaag de eed heeft afgelegd bij gouverneur Decaluwé.

Vanaf januari neemt Van Daele in De Haan de sjerp over van Peter Breemersch. Open & N-VA zal een meerderheid vormen met de partij Vooruit. Bewust wordt veroordeeld tot de oppositiebanken.Vandaele zetelt al dertig jaar in de gemeenteraad in De Haan en is ook van 2006 tot 2013 schepen geweest in de kustgemeente. Hij blijft Vlaams parlementslid, maar zal als burgemeester geen senator meer zijn.

Legden ook de eed af: Steve Vandenberghe van Bredene, Lode Morlion van Lo-Reninge en Gauthier Defreyne van Gistel.