Na Oostduinkerke eergisteren, is nu ook Roeselare getroffen door een reeks inbraken in woningen. Dieven drongen 7 huizen binnen op zoek naar geld en juwelen.

Ze gaan snel en professioneel te werk en kiezen telkens een aantal woningen uit in dezelfde buurt, waar op dat moment iemand thuis is. En net daarom raden politiediensten aan om de sociale controle in deze donkere feestdagen op te voeren en alert te reageren op verdachte bewegingen in de straat.

