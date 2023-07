Reddingsoefening zet hulpdiensten aan zee op scherp

Voor de kust van Zeebrugge is dinsdagmorgen een grootschalige reddingsoefening gehouden. Daarmee wordt de onderlinge communicatie van de verschillende reddingsdiensten aan land, op zee en in de lucht getest.

Er werden twee scenario's uitgetest. Niet ver van het strand botste een foil kiter op vijf zwemmers en een kajak die hen begeleidde. Dieper op zee raakten twee jetski's met daarop vijf personen in de problemen.

Communicatie

"Voor de eerste oefening werden vooral strandredders ingeschakeld", vertelt Saskia Vanhove van de dienst Noodplanning provincie West-Vlaanderen. "Daar is vooral de communicatie tussen de commandopost aan land en de redders die de actie uitvoeren belangrijk. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor personen die niet gewond zijn. Zij kunnen in shock zijn door de gebeurtenis. Voor nieuwe medewerkers is dit soort oefening erg leerrijk." Voor de vermiste jetskiërs op zee werd behalve een reddingsboot ook een reddingshelikopter ingezet.

70 deelnemers

"Bij dit soort oefening is het cruciaal dat alle reddingsdiensten doorgeven hoeveel slachtoffers er zijn zodat het globaal beeld duidelijk is", zegt Vanhove. "We organiseren een keer per jaar een reddingsoefening zodat iedereen de afspraken nog eens kan doornemen en alle diensten op scherp staan om het zomerseizoen in te zetten."

In totaal werkt een zeventigtal mensen van 31 verschillende organisaties mee aan deze oefening.