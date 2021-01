Reddingsheli's defensie in 2024 operationeel in Oostende?

Een verhuis van de luchtmachtbasis van Koksijde naar Oostende wordt verder bestudeerd, maar is nog niet helemaal zeker. Dat heeft defensieminister Ludivine Dedonder gezegd tijdens een bezoek aan de marinebasis van Zeebrugge.

De details van een mogelijke verhuizing naar Oostende worden verder bestudeerd. 130 personeelsleden zouden mee verhuizen. En vanaf 2024 zouden er reddingsoperaties kunnen plaatsvinden vanop de luchthaven van Oostende.

De infrastructuur van de luchtmachtbasis in Koksijde is verouderd en er is daar ook een gebrek aan operationeel steunpersoneel zoals luchtverkeersleiders en brandweer.

Op dit moment gaat het om analyses van pistes", zegt de minister. Bedoeling is dat we een definitieve beslissing nemen tegen 2024.

