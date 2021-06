Reddingsheli Koksijde redt duikers bij 350ste 'scramble'

Vanuit Koksijde heeft de reddingshelikopter Caiman NH-90 zondag twee duikers gered op zee. Het was de 350ste succesvolle 'scramble' van het 40SQN SAR van de luchtmachtbasis.

De NH-90 werd zondagnamiddag opgeroepen voor een duikongeval op de Noordzee. De Caiman vloog vanuit Koksijde naar een vaartuig van 6 meter lang op ongeveer 80 kilometer voor de kust in Engelse wateren.

Naar Nederlands ziekenhuis

De reddingsheli heeft een duiker en een arts aan boord gelaten. Daar werden de eerste zorgen toegediend aan twee duikers. De slachtoffers werden geëvacueerd en overgevlogen naar een ziekenhuis in het Nederlandse Goes. Daar krijgen ze een behandeling in de decompressiekamer.

350 reddingsacties

De reddingsactie was de 350ste succesvolle 'scramble' van 'het Veertigste' in Koksijde. Daarbij zijn al 122 mensen het leven gered.

(Foto's Facebook Basis Koksijde)