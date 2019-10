Reddingsboot Watson III naar Oostende

De Watson III staat al jaren aan wal in Brugge. De eigenaar wi er vanaf, omdat hij geen kans ziet om het schip in oorspronkelijke staat te herstellen. Hij bood het schip onlangs gratis aan. Eén voorwaarde: wie de reddingsboot overneemt, moet hem restaureren. Een Belgische kandidaat was er nog niet, tot nu.

De stad Oostende, de Haven Oostende en de vzw Restart gaan de Watson III een plaats geven naast Hangar 1, daar ligt hij sinds deze week. Ze willen hem daar volledig restaureren en zeewaardig maken. Restart denkt aan scholen en vrijwilligers om de reddingsboot te restaureren, en zoekt ook nog investeerders en sponsors.

Drie degelijke reddingsboten

De Watson III is één van de drie reddingsboten die na de Tweede Wereldoorlog besteld werd voor de reddingsdienst aan zee. Er was er één in Zeebrugge, één in Nieuwpoort en de Watson III in Oostende. De reddingsboten van het Watson-type hadden een reputatie vanwege hun hoge zeewaardigheid, zelfoprichtend vermogen en onzinkbaarheid door de luchtdichte compartimenten. (lees verder onder de video)