Redders waarschuwen nu al voor springtij op zaterdag en zondag

De strandredders waarschuwen heel specifiek voor het springtij dat er morgen en zondag aankomt. Pal in de namiddag. Het hoogwater in combinatie met veel wind kan erg verraderlijk zijn voor baders.

Zowel zaterdag- als zondagnamiddag is er tussen half drie en half vier een sterk opkomende zee, waarbij het water plots veel hoger komt te staan. Zonnekloppers installeren zich best op het droge zand, zodat ze het opkomende water hen niet verrast. Bij springtij worden de stranden ook kleiner, waardoor de mensen dichter op elkaar komen te zitten. Zwem altijd in bewaakte zones, zeker bij springtij.

Opletten voor snel opkomend water en een gevaarlijke onderstroom

Korneel Boeve is Beachmaster in Koksijde: "We verwachten telkens in de namiddag een sterke noordoostenwind in combinatie met springtij, bij hoogwater dus. Dan zitten de stroming en de wind in tegenovergestelde richting. Dat kan heel veel problemen geven voor baders. Tussen de zandbanken komt er dan een gevaarlijke onderstroom. Dat is gevaarlijk want die trekt je voeten en je bovenlichaam een andere kant op. Meer dan vijf meter wordt het strand kleiner, en zo komt er vooral meer druk op de waterlijn. Wij vragen de baders heel bedachtzaam te zijn in het water, niet te ver te gaan, en de richtlijnen van de redders op te volgen.