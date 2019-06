Redders verwachten veel badgasten komende dagen

Ook aan de kust gaat het kwik de volgende dagen de hoogte in en dat zal ongetwijfeld veel volk naar zee lokken. Het officiële badseizoen is vorig weekend gestart, maar het is nog wachten tot eind volgende week voor alle posten in alle zwemzones aan onze kust bemand zijn. Dit weekend staan er 100 redders paraat voor een veilige duik in zee. Vandaag zijn er nauwelijks baders, want het strandwater haalt niet meer dan 17 graden. Maar dat kan eerstdaags dus veranderen.

Meer dan kijken alleen

Overigens doen de redders vaak veel meer dan alleen kijken of er niemand in het water in de problemen komt. Ze zijn ze het aanspreekpunt als kinderen verloren lopen. Anne Sophie Marez staat al zes jaar als redder op het strand. "Ik probeer te zorgen dat iedereen gelukkig is op het strand. Als ik kinderen zie, probeer ik hen ook mee te geven dat insmeren ook belangrijk is".