Redders vanaf vandaag weer op post

Vanaf vandaag nemen de Oostendse strandredders hun vertrouwde plek weer in op de strandposten Mariakerke, Koninginnelaan en Kemmelberg. En ook in Blankenberge wordt er vanaf vandaag weer één zwemzone bemand.

Er staan weer redders op het strand in Blankenberge. Vandaag hadden ze nog maar weinig om handen, want veel baders waren er dankzij het slechte weer niet. Vanaf nu zijn de redders elke dag actief tot na de zomer. Uitzonderlijk is wel dat nu niet alleen Blankenberge, maar ook andere kustgemeenten beslist hebben om al redders in te schakelen.

Ook redders in andere badsteden actief

Ook in Oostende zijn de strandredders weer paraat op drie verschillende posten (Mariakerke, Koninginnelaan en Kemmelberg). Ook in de weekends van 13 tot 16 mei (Hemelvaart), 22 tot 24 mei (Pinksteren), 29 tot 30 mei en 5 tot 6 juni zullen de redders er een oogje in het zeil houden. Vanaf 12 juni tot 30 juni 2021, is er op deze locaties ook permanente strandredding in de week en het weekend voorzien.