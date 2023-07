Redders strijden tegen elkaar in Lifeguard Games

Elf ploegen van strandredders hebben het tegen elkaar opgenomen in de Lifeguard Games. De redders kregen zeven zware opdrachten, zoals een drenkeling uit de zee halen.

Ook dit jaar vaardigde elke badstad een team met hun beste redders af op de Lifeguard Games in Knokke-Heist. Ook twee Nederlandse teams kwamen zich meten de Vlaamse redders.

Stroming en wind bemoeilijken opdracht

De redders moesten een reeks proeven tot een goed einde brengen, en daar zaten best pittige opdrachten tussen. Zo maakten de stroming en de wind de reddingsproef in zee bijzonder lastig. “In principe zouden ze die proeven makkelijk moeten aankunnen. Ze zijn een kopie van de echte Lifeguard Games. Die proeven zijn best moeilijk en duurzaam voor de redders”, vertelt organisator Filip Devos.

Uiteindelijk hielden de redders van Knokke-Heist de wisselbeker thuis. Nieuwpoort eindigde op de tweede plaats.