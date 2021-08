Redders rukken 462 uit voor verloren gelopen badgasten

Dit zijn er 73 meer dan vorig jaar in dezelfde periode, maar het blijft uiteindelijk een laag cijfer. Uiteraard heeft dat de maken met het minder goede strandweer. De hoogste cijfers werden dan ook genoteerd in de week van 21 juli, toen de temperaturen even de hoogte in schoten en iedereen massaal naar het strand trok. Ter vergelijking in juli 2019 geraakten 560 strandgasten de weg kwijt. In 2018 waren dat er wel 1100 in de

eerste maand van de zomervakantie. De meeste verloren gelopen mensen bevonden zich op strand in Oostende. In Bredene geraakte niemand de weg kwijt.

Interventies

Ook grote interventies bleven deze eerste zomermaand uit. Tussenkomsten hadden vooral betrekking op personen die onwel werden op het strand en op de zeedijk. Er waren ook enkele interventies voor watersporters en baders in nood. Pietermansteken werden er nog niet gemeld en de kwallenbeten bleven ook beperkt. Ook hier speelt het minder goede weer zeker een rol.