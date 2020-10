Redders moesten deze zomer meer ingrijpen

In totaal kwamen de lifeguards zo’n 594 (+ 97!) keer tussen voor problemen in en op het water: 149. keer voor baders, 74 keer voor personen op een rubberbootje of luchtmatras en 371 keer voor watersporters. Er werden vorige zomer bovendien ook 1079 verloren personen herenigd met hun ouders of familieleden.

Vooral de interventiecijfers voor plankzeilers en kiters schieten de hoogte in ten opzicht van vorige jaren: de perfecte weersomstandigheden voor de sporters (veel wind / golven) tijdens het begin van de zomer zullen hier ongetwijfeld mee te maken hebben.

“Dankzij de steun van Toerisme Vlaanderen kon IKWV het nodige materiaal aanschaffen om haar redders correct uit te rusten met voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal”, merkt An Beun, secretaris IKWV, op. “Bovendien werden ook extra opleidingen georganiseerd en procedures uitgewerkt om iedereen tijdig klaar te stomen voor de drukke zomer.”