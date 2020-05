Redders leren reanimeren met respect voor coronamaatregelen

Door de zomerse temperaturen zoeken de mensen aan steeds vaker verkoeling. Omdat de zwembaden vooralsnog gesloten zijn, doen verschillende gemeentes een inspanning om openwaterzwemmen mogelijk te maken. Natuurlijk moeten hier ook redders voorzien worden. Zij kregen vandaag een spoedcursus reanimeren met respect voor de coronamaatregelen.

Dat is helemaal niet zo simpel als het lijkt. Zo kan er bijvoorbeeld geen mond-op-mond-beademing gedaan worden. Verder mag de redder enkel vanop veilige afstand controleren of het slachtoffer al dan niet bij bewustzijn is. Daarna kan de redder de reanimatie inzetten, met een mondmasker en handschoenen. Al die maatregelen maken de taken van de redders een pak ingewikkelder.