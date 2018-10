Redders hadden handen vol

De redders aan zee hadden de afgelopen zomermaanden hun handen vol. Ze herenigden 1.708 verloren gelopen kindjes met hun ouders, maar ook op vlak van interventies in het water was hun hulp meer dan welkom.

In totaal grepen de redders 412 keer in voor zwemmers of watersporters in nood. De redders hielpen 155 baders, 40 personen op een luchtmatras of rubberbootje, 19 golfsurfers, 140 kitesurfers en 58 catamarans en zeilboten. Ter vergelijking: vorig jaar waren er maar 355 tussenkomsten.

EHBO

Ook wie op het strand eerste hulp nodig had, kon rekenen op het IKWV. Opvallend was het aantal personen met een kwallenbeet of Pietermansteek. Koksijde spande de kroon met 454 meldingen van kwallenbeten en een vijftigtal verzorgingen tegen Pietermansteken.