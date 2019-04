Recreatiezwembad Kortrijk opent de deuren na brand

Goed nieuws voor alle zwemfanaten! Vanaf vandaag is het recreatiebad van het nieuwe zwembad in Kortrijk ook toegankelijk voor het publiek. Oorspronkelijk zou het bad de deuren voor het eerst openen tijdens de krokusvakantie, maar door de zware brand enkele dagen daarvoor moest de opening noodgedwongen worden uitgesteld.

Sportbad al open

Een week na de brand, begin maart, werd het sportbad wel al in gebruik genomen. Het bad werd toen in twee delen opgesplitst om toch ook een, weliswaar geïmproviseerd, recreatiegedeelte te kunnen aanbieden. Die opsplitsing is vandaag dus niet meer nodig en kan er nu ook gezwommen worden in het oorspronkelijke recreatiebad.

Glijbanencomplex

Op de opening van de glijbanen is het wel nog even wachten. Verwacht wordt dat de twee grootste glijbanen klaar zullen zijn tegen de zomervakantie van 2019. Het volledige glijbanencomplex zou tegen de herfstvakantie gebruiksklaar moeten zijn.

