Het recreatieverbod dat sinds halfweg juli van kracht was op het Boudewijnkanaal in Brugge, is opgeheven. Dat betekent dat daar onder meer weer gekajakt of gevist mag worden.

Vorige maand wees onderzoek uit dat er in het kanaal een groot zuurstoftekort was met een sterke geurhinder tot gevolg. Ook was er sprake van giftige blauwalgen. Daarom mocht niemand in aanraking komen het met water. Maar recente metingen geven aan dat het water weer voldoende zuurstofrijk is en geen geurhinder meer veroorzaakt.

