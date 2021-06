Recreatieve zwembaden openen onder strikte regels

Ook het subtropisch gedeelte van LAGO in Kortrijk maakt zich klaar voor de start. Wel nog steeds met strikte maatregelen zoals reservatieplicht en het monitoren van de luchtkwaliteit.

Elewin van LAGO Kortrijk liet vanmiddag voor het eerst sinds lang water in de wildwaterbaan stromen. Woensdag mag je je hier opnieuw aan een recreatieve plons wagen in veilige omstandigheden.

"We doen dat door de reservaties online te laten verlopen", zegt Elewin Werbrouck van Lago in Kortrijk. "We werken met tijdsloten van vier uur. Op die manier kunnen wij de instroom optimaal laten verlaten. Verder houden we ook de luchtkwaliteit in de gaten. We monitoren de CO2 en we hebben ervoor gezorgd dat de buitenlucht maximaal van buitenlucht komt".

Ook horeca open

Daarnaast is de opening van het subtropisch gedeelte met bijhorende horeca ook voor de vele medewerkers goed nieuws.

"In december mochten we terug opstarten met ons sportbad, sindsdien zijn onze medewerkers ongeveer 50-60% aan de slag maar vanaf nu is het fulltime wat ons enorm gelukkig maakt want we hebben ze lang genoeg moeten missen".

Ongeveer de helft van de bezoekers in LAGO Kortrijk komt voor het recreatieve gedeelte. En met het mooie weer van de komende dagen zal dat er niet minder om zijn.

"Voor bezoekers die eventjes nog niet durven naar het buitenland gaan, zijn wij het perfecte alternatief zijn. Een half dagje zwemplezier dicht bij huis".