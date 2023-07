Recordpoging toogzitten in Gistel

In café Teas en Bees doen Gistelnaars Kris, Peter en Aloïs een poging om het record van toogzitten te verbreken. Het trio wil minstens één uur beter doen dan het huidig record.

Iedereen kent het beeld wel van tooghangers die soms uren op hun barkruk doorbrengen op café. is Het is ook de favoriete bezigheid van Gistelnaars Kris, Peter en Aloïs om tot de laatste man aan de toog blijven zitten in hun favoriete café. En daar willen ze nu een record van maken.

Het huidig record toogzitten staat met 52 uren op naam van Limburgers. Het West-Vlaams trio wil minstens één uur beter doen. De regels zijn dat niemand mag afhaken, slapen is niet toegelaten en er wordt met mate gedronken en gegeten. Er is ieder uur een plaspauze van 5 minuten. Het trio startte vrijdag namiddag en hoopt het tot vanavond acht uur te rekken.