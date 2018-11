Louis Deforche uit Menen wilde met zijn paard Gladstone gisterenavond een recordsprong over een muur van 2,15 meter hoog neerzetten in Het Ziveren Spoor in Moorsele, maar de poging mislukte.

Na een geslaagde voorbereiding weigerde het paard elke sprong en stopte telkens voor de muur. “Je hebt naast een ruiter ook een paard nodig dat erover moet willen. Een aantal weken terug sprong het paard nochtans over 2,20 meter in de internationale puissance in Duinkerke, dus hij kan het wel degelijk”, zegt organisator Dries Claeys. Zonder zadel staat het record op 2,12 meter en dat blijft dus nog even zo.