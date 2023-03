Studenten en staf zetten afgelopen donderdag en vrijdag allen hun beste (loop) beentje voor om via tal van activiteiten geld in te zamelen voor het goede doel. Een zesuren-loop, de ‘proffen tegen kanker’ uitdagingen, frietjesverkoop,.. Met resultaat dus: 33.000 euro is zo ingezameld.

Een verslag van het initiatief kan je hier herbekijken.