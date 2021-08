Recordomzet voor pvc-specialist Deceuninck

Deceuninck uit Gits heeft in de eerste jaarhelft een recordomzet gerealiseerd van 404 miljoen euro, bijna 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De pvc-specialist kon profiteren van de groei in de woningbouwmarkt, maar had ook te kampen met "een nooit geziene stijging van de grondstoffenprijzen", waardoor het zijn eigen prijzen "meerdere keren" moest optrekken.

Door die grondstoffenschaarste konden de leveringstermijnen ten aanzien van de klanten niet altijd gerespecteerd worden. Deceuninck rekende de hogere grondstofprijzen door aan de klant en slaagde er tijdens de eerste jaarhelft in zijn brutowinstmarge op te krikken, tot 12 procent (9 procent in dezelfde periode vorig jaar). Dit resulteerde in een fors hogere nettowinst van 20 miljoen euro. In de eerste helft van het coronajaar 2020 leed Deceuninck nog 3,4 miljoen euro verlies.

Het bedrijf verwacht dat de schaarste nog niet voorbij is en dat het zijn prijzen de volgende maanden mogelijk verder zal moeten verhogen. Ook de woningbouw- en renovatiemarkt zou de volgende maanden stevig blijven groeien.