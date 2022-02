Recordomzet voor Bekaert

De geconsolideerde omzet van Bekaert kwam uit op 4,8 miljard euro, een stijging met 28 procent ten opzichte van 2020. De groei is onder meer te danken aan hogere verkoopvolumes en hogere prijzen. Het bedrijfsresultaat steeg met 89 procent tot 515 miljoen euro. Bekaert verhoogt na de "superieure resultaten" zijn dividend met 50 procent. Het zal op de algemene vergadering in mei een brutodividend van 1,5 euro per aandeel voorstellen.

Wat dit jaar betreft, verwacht Bekaert een verdere omzetgroei. Het bedrijf benadrukt wel dat de "globale onderbrekingen in de toeleveringsketen en de transportkosteninflatie" zullen aanhouden en verwijst ook naar het conflict in Oekraïne, waar Bekaert geen productie heeft. "De onzekerheden en instabiliteit waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd en het vroege stadium van het huidige boekjaar, beperken de visibiliteit op de marktevoluties voor 2022", luidt het.