Recordjaar voor Peace Village Mesen

Peace Village in Mesen heeft in het voorbije jaar 26.000 overnachtingen gehad, dat zijn er 1.000 meer dan in 2017 en dus een record.

"De bezetting was dit jaar internationaler dan ooit", zegt verantwoordelijke Matti Vandemaele. "Mede dankzij het project 18 in 18 hebben we in 2018 gasten kunnen ontvangen uit 40 verschillende landen. De gasten kwamen voornamelijk uit België (+/- 25%) en het Verenigd Koninkrijk (+/- 50%). Maar er waren dit jaar ook hele verre en kleine landen bij zoals Trinidad en Tobago en Peru. In 2013, het referentiejaar voor de start van de herdenkingen, realiseerde Peace Village 13.500 overnachtingen.

"In 2018 klokken we af op 26.000, dat is bijna een verdubbeling. Als we de periode 14-18 overschouwen dan hebben we in de 5 herdenkingsjaren samen 111.000 overnachtingen gerealiseerd". Volgens Vandemaele zullen er ook in 2019 meer dan 20.000 overnachtingen geboekt worden.