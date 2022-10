In september is in West-Vlaanderen het record zelfs gesneuveld. 123 bedrijven gingen over de kop. Dat is een stijging met bijna 170 procent. Vooral in de horeca en de bouw gaan bedrijven failliet maar ook in de sector van de dienstverlening aan bedrijven. De stijging is het gevolg van de covid-pandemie. En niet van de huidige energiecrisis. Dat zal pas later duidelijk worden in de cijfers, zegt onderzoeksbureau Graydon.