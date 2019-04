Recordaantal deelnemers voor groepsaankoop groene stroom

Dat is een record, want nog nooit stapten zoveel gezinnen over. De winnende energielevernaciers waren de Vlaamse Energieleverancier voor gezinnen en ENGIE Electrabel voor bedrijven.

De gemiddelde besparing voor de gezinnen die zijn overgestapt, bedraagt 291 euro. Bij de overgestapte bedrijven bedraagt de gemiddelde besparing 321 euro. Bij de groepsaankoop van vorig jaar schreven in totaal 56.000 huishoudens zich vrijblijvend in. 38.000 van hen ging in op het aanbod en bespaarde gemiddeld 200 euro. Dankzij de verschillende groepsaankopen van de provincie stapten in totaal al zo’n 263.000 gezinnen en bedrijven over.