Record windenergie gesneuveld: stroomprijs tot laagste niveau dit jaar

Vanmorgen is de recordproductie aan windenergie in ons land gesneuveld. Dat meldt een trader en wordt bevestigd door hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Concreet ging het om 4.505 MW aan geproduceerde windenergie om 7.15 uur, of de capaciteit van zo'n vier kernreactoren.

Dankzij uitbreiding op zee

Het nieuwe record is onder meer te danken aan de uitbreiding van het windmolenpark, zowel op land als in zee, zegt Elia. Ook voor de volgende dagen wordt nog veel wind verwacht, wat volgens trader Matthias Detremmerie vertaald wordt in een lage stroomprijs, met zelfs "zeer negatieve intradayprijzen", waarbij grote energieafnemers dus geld krijgen toegestopt als ze stroom verbruiken.

Voor stroom die donderdag geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs woensdag 33,22 euro per megawattuur. Dat is de laagste stand dit jaar. Eind augustus bereikte de stroomprijs voor levering de volgende dag nog een ongeziene piek van gemiddeld 700,41 euro per megawattuur.

Geen tekorten

De voorbije maanden daalde de prijs opnieuw, met uitzondering van een heropflakkering midden december door de vrieskou en het gebrek aan wind. Windenergie en nucleaire energie zullen tot het einde van het jaar volstaan om te voorzien in de CO2-vrije productie voor de volledige Belgische elektriciteitvraag, merkt Detremmerie op.

Enkel in de avondpiek kunnen er mogelijk nog tekorten optreden, maar die zouden ruimschoots kunnen opgevangen worden door de waterkrachtcentrales van Coo.