Record Store Day in Kortrijk

Op Record Store Day zetten platenzaken over de hele wereld 'vinyl' in de kijker.

De tijd van de grote ketens als Free Record Shop of Billboard is voorbij, maar toch zijn de platenzaken verre van dood. Vinyl beleeft al enkele jaren een revival. In het tijdperk van Spotify en Youtube vindt de plaat opnieuw z’n plaats.

Wij trokken naar Kortrijk waar de afgelopen drie jaar twee nieuwe zaken de deuren openden.