Record aantal toeristen in West-Vlaanderen

In de eerste zes maanden van het jaar waren er bijna 5 miljoen overnachtingen in West-Vlaanderen, waarvan bijna 2 miljoen door buitenlandse toeristen. Een stijgende trend, die zich doorzet.

Van januari tot juni zijn er bijna 5 miljoen overnachtingen geboekt in West-Vlaanderen, dat is een stijging van 11,6 procent in vergelijking met vorig jaar. Bijna 2 miljoen buitenlanders verbleven in onze provincie, vooral Franse, gevolgd door Duitse en Engelse toeristen. Er kwamen net iets minder Nederlandse verblijftoeristen.

De grootste groei, 20% of meer, zit bij de Amerikanen, Chinezen en Brazilianen. Een nieuwe trend tekent zich hier af: meer buitenlandse bezoekers dat wel, maar kortere verblijven en dus minder overnachtingen.