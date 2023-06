Record aantal deelnemers voor Nacht van Vlaanderen

5 - 10 - 21 - 42 KM

Vrijdagavond kon je deelnemen aan een van de vier verschillende formules van de loopwedstrijd 'de Nacht van Vlaanderen' in het Brugse Ommeland. De beginners konden zich engageren voor 'Start to run (5 km)', de sportievelingen konden zich wagen aan de halve marathon of de Renault marathon. Daarnaast zorgden de organisatoren voor nog een keuze in de vierde optie van 10 kilometer: 'de 10 km bedrijvencup' of 'de 10 km Tom Compernolle'.

Record aantal deelnemers

Vandaag sluiten ze het event af met een wandeling die de omgeving van Wijnendale, het provinciaal domein van Kasteel d’Aertrijcke en het wandelgebied de Groene 62 verkent. Met een nieuw recordaantal inschrijvingen van 7152 deelnemers kan vzw De Nacht spreken van een zeer geslaagde editie.