Record aan windproductie, mede dankzij windturbines in Noordzee

Windturbines in de Belgische Noordzee en op land waren zondagochtend goed voor 3.100 MWh per uur, bevestigt Bram Claeys, algemeen directeur van ODE Vlaanderen. "Dat is een record. Zowat een derde van onze consumptie werd gedekt door windenergie die in België werd opgewekt", stelt hij.

Dat is onder meer te danken aan de windturbines in onze Noordzee. Het record is ook geen verrassing. Er is veel wind en die waait niet te hard, zodat de windmolens op zee niet moeten worden uitgeschakeld. Bovendien komen steeds meer windturbines bij, waardoor de capaciteit stijgt.

"De omstandigheden waren optimaal", aldus Claeys. Op winderige dagen zullen in de toekomst dus nog meer records sneuvelen.