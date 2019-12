Record: 137.000 mensen bezoeken de Warmste Week in Kortrijk

De Warmste week van Studio Brussel bracht 137 000 Vlamingen samen in Kortrijk. Dat is een absoluut record. De stad had op voorhand gehoopt op 100.000.

De afgelopen week bezochten 137 000 unieke bezoekers het Nelson Mandelaplein - het kloppend hart van Studio Brussel - in Kortrijk. Ze vertelden er voor welk goed doel zij alles gegeven hebben en hoe zij kracht putten uit muziek. Meer dan 120 bands en artiesten speelden live in Kortrijk of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk: "Het was een historische week voor onze stad. We hebben nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad. Er waren nooit zo veel acties van verenigingen, handelaars en bedrijven. Dat wij de muziekstad bij uitstek zijn, heeft heel Vlaanderen kunnen horen. We zijn trots dat Kortrijk kon knallen."

Muziek is rode draad

Een week lang was muziek de rode draad. Studio Brussel-reporters Michèle Cuvelier en Stijn Van de Voorde trokken ook zelf de stad in op zoek naar warme verhalen en namen muziek mee om actievoerders en vrijwilligers van Kortrijk te verrassen. En met de nieuwe themasong 'Music is our answer' benadrukten de 5 Kortrijkse muzikanten Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry en Daft Studios dat de kracht van muziek dit jaar meer dan ooit centraal stond.

Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel: "De belangstelling hier in Kortrijk heeft mij echt van mijn sokken geblazen. Dikke merci aan alle Kortrijkzanen voor hun gastvrijheid en goesting en aan de vele bezoekers en actievoerders van overal in Vlaanderen. Het was hartverwarmend om vast te stellen dat in deze tijd van polarisatie en wantrouwen onze muziek zo veel mensen samen heeft gebracht en voor zo veel enthousiasme, troost en broodnodige hoop heeft kunnen zorgen. Of zoals deze week mij iemand zei: 't Es nog al nie naar de wuppe."

De meest aangevraagde platen

Tijdens De Warmste Week draaiden Eva De Roo, Joris Bryse en Fien Germijns verzoekplaten in Kortrijk. Benieuwd welke platen het meest werden aangevraagd? Dit is de top-5!