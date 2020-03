Reconstructie van schietpartij in Wielsbeke

In Wielsbeke wordt de reconstructie gehouden van de schietpartij van begin februari waarbij een vrouw van 72 zwaar gewond is geraakt.

De Breestraat in Wielsbeke is volledig afgesloten voor de wedersamenstelling. De verdachte (31) zal aan de speurders moeten toen wat er precies is gebeurd op die bewuste dag. Het slachtoffer woonde nog maar recent in de villa.

Volgens sommigen had ze een relatie met de verdachte die klusjes voor haar deed. Ook de vrouw van de verdachte is destijds opgepakt want ook zij was aanwezig bij de schietpartij waarbij twee schoten zijn gelost.

Vrouw verdachte niet aanwezig

Opvallend is dat die vrouw vanmiddag niet aanwezig is bij de reconstructie. Dat bevestigt ons haar advocaat. Wellicht komt er later nog een aparte reconstructie met haar.

Het onderzoek moet duidelijk maken wie precies heeft gevuurd en wat het motief was. Vrijdag komt de zaak voor de raadkamer in Kortrijk. Die zal beslissen over de verdere aanhouding van de verdachte.