In Oostende is een reconstructie gehouden van de moord op een 55-jarige man.

De vijftiger kwam in oktober om het leven nadat hij een woordenwisseling had gehad met zijn vriend. In zijn flat langs de J. Peurquaetstraat trok zijn vriend een mes en plantte hij die in de borst van het slachtoffer. Die messteek werd hem fataal. De vermoedelijke dader, een man van 30, zit sindsdien in de cel.

