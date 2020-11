Reconstructie van de 'Kappersmoord' in De Panne

In De Panne is een reconstructie gehouden van de dodelijke steekpartij bij een kapsalon.

In de nacht van 2 op 3 september liep het gruwelijk fout voor de deur van het kapsalon in Sloepenlaan in De Panne. Een kapper bracht een man met meerdere messteken om het leven. Tijdens de wedersamenstelling moest hij tonen wat er die nacht gebeurde. Ook de vriendin van de verdachte was aanwezig. Zij wordt verdacht van schuldig verzuim en moest ook haar relaas van de feiten geven. De reconstructie duurde meer dan drie uur

Het parket wil voorlopig niet kwijt hoe de werdersamenstelling verlopen is.

